​Fonduri UE 2022: S-a publicat ghidul oficial pentru microgranturile IMM de 5.000 EUR pentru PFA, SRL, II, IF din sectorul agro-alimentar

Fermierii și antreprenorii romani care desfașoara activitate in sctorul agro-alimentar, pe SRL, PFA, intreprindere individuala sau familiala, au acum la dispoziție ghidul solicitantului in forma finala și anexele necesare la accesarea microgranturilor IMM de cate 5.000 de euro din cadrul Masurii 1 a schemei de ajutoare de stat 4.1.2-POC, in baza OUG 61/2022.