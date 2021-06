Moscova si-a redus deja activele denominate in dolari, in urma impuneri unor sanctiuni americane dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014. ”La fel ca Banca centrala, am decis sa reducem investitiile FSN in active in dolari”, a anuntat Siluanov la Forumul Economic International de la Sankr Petersburg. In urma acestor schimbari, care ar urma sa intre in vigoare peste o luna, Fondul rus va detine 40% active denominate in euro, 30% in yuani, 20% in aur si 5% in yeni si lire sterline, precizeaza ministrul. Aceasta schimbare implica vanzarea unor active in valoare de aproximativ 40 de miliarde…