Unica centrala nucleara din Bulgaria, care produce aproximativ o treime din energia electrica a acestei tari, a oprit miercuri unul dintre cele doua reactoare ale sale de 1000 de megavati, din cauza unei defectiuni la generator, dar nu s-au inregistrat scurgeri radioactive, a anuntat operatorul centralei,…

Curtea de Apel București, a verificat, luni, ordinul european de ancheta emis in mega-dosarul de corupție al Elenei Udrea, „Hidroelectrica„, și a creat o conexiune prin videoconferința cu autoritațile din Bulgaria.

Bulgaria si-a propus sa adere la zona euro in 2024 iar Comisia Europeana va continua sa sprijine aceste eforturi, a declarat miercuri comisarul european pentru Afaceri Economice, Paolo Gentiloni, adaugand ca obiectivul Bulgariei este realizabil daca vor fi indeplinite toate criteriile, potrivit Agerpres.…

Cancelarul german Olaf Scholz a dat asigurari marti ca tara sa isi va "intensifica" cooperarea militara cu Suedia si Finlanda, care cauta garantii de securitate pentru perioada de tranzitie pana la integrarea lor in NATO, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Primirea calduroasa pe care cetațenii din Europa Centrala și de Est au aratat-o pentru prima data refugiaților ucraineni se diminueaza incet-incet, in special in țarile mai pro-ruse, precum Slovacia și Bulgaria, unde "privilegiile" refugiaților sunt criticate, iar acum se fac comparații cu criza…

Rata somajului in Bulgaria a scazut la 4,3% in martie, de la 4,4% in februarie si 5,8% in martie 2021, conform datelor Eurostat.

Gigantul rus Gazprom a suspendat miercuri toate livrarile de gaze catre Bulgaria și Polonia, sporind amenințarea unei penurii in Europa Centrala și de Est, dar și pe intreg continentul european.

Grupul rus Gazprom isi va suspenda livrarile de gaze catre Bulgaria incepand de miercuri, a anuntat marti seara guvernul de la Sofia, invocand refuzul sau de a respecta noile cerinte ale furnizorului, scrie AFP.