”Fondul INVL Renewable Energy Fund I, administrat de INVL Asset Management, companie de gestionare a activelor din Lituania, isi incepe activitatea in Romania si intentioneaza sa investeasca aproximativ 120 de milioane de euro in dezvoltarea parcurilor solare pe care le-a achizitionat”, anunta fondul. In cadrul acordurilor semnate, fondul a achizitionat doua companii care dezvolta centrale solare cu o capacitate de 166 de megawati (MW) in Romania. „Suntem in expansiune si ne diversificam portofoliul de proiecte si acoperirea geografica. Romania este o piata a Uniunii Europene cu o dezvoltare rapida…