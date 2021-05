Fondul de salarii de la CEO, reîntregit cu 25 de milioane de lei Vești bune pentru mineri și energeticieni. Autoritațile centrale și Ministerul Energiei au identificat o soluție cu privire la fondul de salarii al Complexului Energetic Oltenia(CEO). S-a convenit ca acesta sa fie reintregit cu suma de 25 de milioane de lei. Este suma care disparuse din fondul de salarii, din cauza ca anul trecut angajații au fost trimiși in șomaj tehnic. Din acest motiv, s-a redus și fundul de salarii. S-a ajuns la concluzia ca nu este vina Complexului Energetic Oltenia, dat fiind faptul ca și societatea a fost afectata de pandemie și a fost nevoita sa apeleze la masura șomajului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

