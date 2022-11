Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, supranumit și „bucatarul lui Putin”, a recunoscut luni ca Rusia a incercat sa influențeze alegerile din SUA și a afirmat ca va face asta și pe viitor.

- Evgheni Prigojin, fondatorul grupului paramilitar Wagner, cunoscut sub porecla „Bucatarul lui Putin”, susține intr-o declarație pe o rețea sociala din Rusia, ca „am intervenit, intervenim și vom interveni” in alegerile din Statele Unite.

- Fondatorul grupului de mercenari ruși "Wagner", Evgheni Prigojin, capata din ce in ce mai multa influența pe teritoriul Federației Ruse - considera Katerina Sternenko, analist ucrainean in cadrul Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), anunța RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin”, i-a trimis o adresa procurorului general al Rusiei, in care ii cere sa verifice activitatea platformei video YouTube, scrie agenția TSS, citand serviciul de presa al lui Prigojin.

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner a afirmat ca are un numar „uriaș” de centre de recrutare in Cehia și a mulțumit mai multor cetațeni europeni care ar lupta in gruparea paramilitara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Intr-o postare pe retelele sociale ale companiei sale Concord, Evgheni Prigojin a spus ca a fondat grupul paramilitar in scopul trimiterii de combatanti competenti in regiunea ucraineana Donbas, in 2014.

- Omul de afaceri rus și aliatul lui Vladimir Putin, Evgheni Prigojin, a admis ca a fondat grupul de mercenari Wagner și a confirmat prezența acestuia in țari din America Latina și Africa. Este prima confirmare publica a acestei legaturi pe care Prigojin, poreclit "Bucatarul lui Putin", a negat-o anterior.