Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Mark Zuckerberg a scazut cu aproape 7 miliarde de dolari in cateva ore, miliardarul coborand o poziție in clasamentul celor mai bogați oameni, intocmit de Bloomberg, pe locul cinci, dupa Bill Gates. Caderea vine dupa acuzațiile unei avertizoare de integritate și pana celor trei mari platforme…

- Averea cumulata a gospodariilor americane a urcat la un nou maxim de 141.700 de miliarde de dolari, la sfarsitul lunii iunie, sustinuta de cresterea pietei de capital si a pietei imobiliare pe timpul pandemiei, potrivit unui raport trimestrial al Rezervei Federale publicat joi, transmite Reuters. Cresterea…

- Cresterea pietelor de actiuni a alimentat majorarea averilor, adaugand 3.500 de miliarde de dolari activelor gospodariilor in trimestrul al doilea, o perioada in care indicele S&P 500 a generat un randament de peste 8,5% dupa luarea in calcul a dividendelor reinvestite. Cresterea valorii proprietatilor…

- Divorțul fondatorului Microsoft, Bill Gates, a determniat scaderea acestuia in topul miliardarilor lumii, situandu-se acum pe locul cinci, fiind intrecut de Mark Zuckerberg, de la Facebook, arata revista...

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, a coborat o treapta si se afla pe locul al cincilea, devansat de fondatorul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, in clasamentul celor mai bogati oameni din lume intocmit de revista Forbes, informeaza luni DPA-AFX. Divortul dintre Bill Gates si Melinda…

- Cea mai bogata cantareața din lume este Rihanna, cu o avere de 1,7 miliarde de dolari, anunța revista Forbes, citata de AFP. Aceasta le depașește astfel pe alte vedete bogate, precum Madonna...

- Ele sunt cele mai bogate femei din lume! Unele au reușit sa faca avere prin propriile puteri și abilitați, altele sunt fericitele moștenitoare ale unor imperii financiare. Franțuzoaica Francoise Bettencourt Meyers (68 ani), nepoata fondatorului L’Oreal este fericita moștenitoare a imperiului cosmeticelor.…

- Pentagonul a anunțat saptamana aceasta ca anuleaza un contract de cloud computing de miliarde de dolari, care a starnit divergențe in ultimii ani intre companiile Microsoft și Amazon. Departamentul Apararii din SUA a declarat ca contractul de 10 miliarde de dolari pentru tehnologii de aparare numit…