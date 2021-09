Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Guineei, Conakry, era cuprinsa de haos duminica, dupa ce ofiteri din fortele speciale au anuntat ca l-au capturat pe presedintele Alpha Conde si ca au dizolvat principalele institutii ale statului vest-african, transmit AFP si DPA. Situatia este tensionata in special in districtul Kaloum,…

- Liderul rebel din Guineea a anunțat intr-un mesaj video ca guvernul a fost dizolvat, constituția a fost anulata și frontierele țarii au fost acum inchise. De curand presedintele Alpha Conde a fost alea pentru al treilea mandat foarte contestat și intr-o atmosfera tensionata. De cealalta…

- In capitala Guineei, Conakry, se trag focuri de arma in apropierea palatului prezidențial. Se pare ca mai mulți militari au fost deja uciși, surse neoficiale susținand ca este vorba despre trei morți. In tot orașul se aud explozii susțin martorii, iar soldați inarmați patruleaza prin oraș,…

- The tourist packages on the Romanian littoral will be cheaper by 70 pct starting with September 1, in comparison to the rates at the height of the season, once the Littoral for all program launches, the representatives of the Federation of Employers' Associations in Romanian Tourism (FPTR) have announced…

- The navigation of any boat powered by fossil fuels is forbidden on Tarnita and Fantanele lakes, being allowed only the electric ones, with sails, oars or pedals, according to an order signed by Minister of Transport and Infrastructure Catalin Drula. "The city of Cluj is supplied with water from these…

- In the last 24 hours, firefighters in Romania pumped out flood water from homes and households in 23 areas in 16 counties after heavy rainfalls, agerpres report. "Flood water is being pumped out from 11 houses, 70 yards, 7 household annexes, 7 basements/cellars and 5 streets; a tree that fell over…

- Viorica de la Clejani e KO! Inca un necaz din cauza lui Fulgy. Unii au profitat, iar cantareata a simtit nevoia sa-i arate cu degetul. Situația vine pe fondul acuzațiilor fara precedent facute de Fulgy chiar la adresa mamei. „A ajuns lumea sa imi dea mesaje de condoleanțe pe Facebook. Dar se poate…