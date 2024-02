Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de 22 februarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Carei, județul Satu Mare, au declanșat o ampla acțiune specifica pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale in zona de responsabilitate. The post MIGRANȚI PRINȘI LA HOREA Doi ucraineni,…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 13 cetateni din Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Germania, cu sprijinul a doi cetateni ucraineni. Cei doi cetateni ucraineni cu rol de calauze, cercetati pentru trafic de migranti, au fost arestati…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 13 cetateni din Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Germania, cu sprijinul a doi cetațeni ucraineni. Cei doi cetațeni ucraineni cu rol de calauze, cercetați pentru trafic de migranți, au fost arestați…

- Autoritatile din Maramures cauta doi cetateni ucraineni care au sunat la 112 si au anuntat ca s-au ratacit dupa ce au trecut granita. In zona zapada are in unele locuri si un metru si jumatate, iar deplasarea se face foarte greu, scrie news.ro.”Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in M-tii…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul a cinci cetațeni straini, in Timiș. Oamenii legii fac cercetari dupa ce i-au prins pe migranți in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria. Cei cinci au intrat legal in țara noastra, in baza unor vize de munca.

- 12 cetateni din Pakistan, Etiopia și Afganistan care voiau sa treaca ilegal in Ungaria spre a ajunge in vestul Europei au fost gasiți intr-un autocamion in vama Nadlac II. In PTF Nadlac II polițiștii de frontiera au depistat, miercuri, ascunși intr-un tir condus de un roman, 12 cetateni din Pakistan,…

- Aproximativ 344.000 de persoane, cetateni romani si straini, precum peste 89.500 de mijloace de transport, au efectuat, sambata, formalitatile de control pentru intrarea sau iesirea din tara, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, informeaza IGPF . „Pe sensul de intrare in Romania au…

- Camionagiii slovaci vor relua blocarea partiala a singurei treceri rutiere de marfuri a tarii cu Ucraina, luni, la ora 15.00 (14.00 GMT), a anuntat o asociatie de transportatori, citata de Reuters.