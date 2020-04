Președintele Igor Dodon a declarat ca Focul Haric va ajunge in Republica Moldova in seara zilei de simbata. Avionul care va aduce Lumina Sfinta va ateriza pe Aeroportul Internațional Chișinau in jurul orei 19:00. In cadrul emisiunii saptaminale ”Președintele raspunde”, Igor Dodon a declarat ca, alaturi de Mitropolitul Chișinaului și a Intregii Moldove, Vladimir, va intimpina Focul Haric pe A