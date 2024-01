Focul care arde de 1.500 ani în religia la care nu te poți converti. Nu acceptă pe nimeni Un foc sfant, parfumat, arde de mai bine de 1.500 de ani intr-un vas mare de bronz. Turiștii care viziteaza templul de aici pot fi martori ai fenomenului inexplicabil din provincia centrala a Iranului, Yazd. Ce secret ascunde religia de aici. Nu te poți converti la ea. Religia misterioasa cu 200 mii de membri Zoroastrismul […] The post Focul care arde de 1.500 ani in religia la care nu te poți converti. Nu accepta pe nimeni appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

