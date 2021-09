Focșani. Tânăr de 21 de ani, prins la volan drogat și fără permis PRIORITATEA NOASTRA ESTE SIGURANTA DUMNEAVOASTRA! Conducerea unui autovehicul si alcoolul sunt incompatibile! In acest sfarsit de saptamana, politistii vranceni au actionat pe principalele artere rutiere din judet, scopul controalelor fiind acela de a reduce riscul rutier si de a preveni evenimentele rutiere produse pe fondul conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice […] Articolul Focșani. Tanar de 21 de ani, prins la volan drogat și fara permis apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

