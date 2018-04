Doi focșaneni au fost sancționați de Poliția Locala dupa ce facturi emise pe numele lor au fost gasite printre gunoaiele aruncate in zona pasarelei de la intrarea in oraș dinspre Odobești și pe strada Antrepozite. Facturile au fost gasite in timpul acțiunii de curațenie realizate de Primaria Focșani și instituțiile subordonate in cursul saptamanii trecute.

Cu aceasta ocazie, cei peste o suta de angajați au curațat cele doua zone iar la final au rezultat peste 700 de saci cu gunoi menajer și pet-uri. Primarul Cristi Misaila a aratat ca utilajele de mare…