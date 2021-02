Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Aung San Suu Kyi, lidera din Myanmar inlaturata de la putere in urma puciului de la 1 februarie, a afirmat luni ca aceasta va ramane in custodia noilor autoritati pana miercuri si nu va fi eliberata in cursul acestei zile, asa cum s-a crezut initial, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Peste 4.000 de camioane, multe dintre ele conduse de șoferi romani, sunt blocate in Anglia, la Dover, de peste 48 de ore, iar miercuri de dimineața, cand in sfarșit s-a redeschis granița franceza, camionagii s-au confruntat cu poliția, scrie Mirror.Șoferii de camioane fara teste Covid negative au fost…

- Trei jandarmi au fost impușcați mortal, miercuri, in Puy-de-Dome, centrul Franței, iar un al patrulea a fost ranit, relateaza Reuters și AFP, citate de HotNews.Oameni legii fusesera solicitați sa intervina intr-un caz de violența domestica. Imediat dupa ce au ajuns la fața locului, un barbat de 48 de…

- O instanța franceza i-a gasit miercuri vinovați pe cei 14 complici ai teroriștilor islamiști care au atacat în ianuarie 2015 birourile revistei de satira Charlie Hebdo și un supermarket evreiesc din Paris, anunța Reuters.Printre cei 14 se numara și Hayat Boumeddiene, fosta partenera a…

- Mii de persoane, inclusiv ”veste galbene”, au ieșit sâmbata din nou în strada pentru a denunța violența poliției și planurile de securitate ale președintelui Emmanuel Macron, relateaza Reuters. Într-un incident, poliția a tras gaze lacrimogene dupa ce au fost lansate…

- Fostul președinte al Franței in perioada 1974-1981, Valery Giscard d’Estaing, a incetat din viața miercuri seara, la varsta de 94 ani, inconjurat de familie la reședința sa particulara din Authon (district Loir-et- Cher). “Starea sanatații sale (dupa ce fusese spitalizat in ultimele luni de mai multe…

- Marea Britanie și Franța au semnat un nou acord pentru a incerca sa opreasca migrația ilegala peste Canalul Manecii sambata, sporind patrulele și tehnologia in speranța de a inchide o ruta periculoasa folosita de migranți pentru a incerca sa ajunga in Marea Britanie cu barci mici, noteaza Reuters.Ministrul…

- Parlamentul azer a cerut joi excluderea Frantei din grupul de mediatori ai conflictului din Nagorno-Karabah, dupa ce Senatul francez a votat o rezolutie prin care solicita recunoasterea independentei acestei provincii azere cu populatie majoritar armeana, relateaza Reuters. Legislativul azer solicita…