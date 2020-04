Stiri pe aceeasi tema

- Focarul pandemiei COVID-19, orasul chinez Wuhan, a inceput sa revina treptat la normal in noaptea de marti spre miercuri (16:00 GMT marti), odata cu ridicarea restrictiilor de circulatie impuse pe 23 ianuarie, ca parte a celor aproape 11 saptamani de carantina, informeaza EFE si AFP.Citește…

- Decizie radica intr-un oraș din Romania! Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor a decis sa interzica oficierea casatoriilor, dupa Florii. Pana acum, autoritațile din acest oraș se ghidau dupa normele starii de urgența, care spun ca la eveniment au voie sa participe opt persoane.

- Animalele pot lua virusul in urma contactul cu oamenii. In cazul a 11 dintre cele 15 teste pozitive, au fost descoperiti anticorpi neutralizanti pentru coronavirus. Trei dintre probele luate de la pisici ai caror stapani au avut Covid-19 au aratat o prezenta mai mare a acestor anticorpi, ceea ce indica…

- Ziarul Unirea Cele mai multe infecții cu COVID-19 (coronavirus) inregistrate intr-o zi in lume. Bilanțul morților a depașit 8.000 de oameni Cele mai multe infecții cu COVID-19 (coronavirus) inregistrate intr-o zi in lume. Bilanțul morților a depașit 8.000 de oameni Focarul de penumonie, inceput in luna…

- Regizorul de film chinez Chang Kai impreuna cu alti trei membri ai familiei sale au murit din cauza coronavirusului. Chang Kai, sora sa, mama si tatal se numara printre ultimele victime cu profil inalt al bolii din orasul Wuhan, relateaza Theguardian.

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.