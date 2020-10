Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 40 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2. Dintre aceștia, trei pacienti au fost testati si diagnosticati in laboratoare private de analize și 3 pacienti au fost diagnosticați in unitați…

- Un numar de 32 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate sambata la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca - Sectia exterioara Ojasca, din judetul Buzau, potrivit news.ro.Potrivit DSP Buzau 32 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 se inregistreaza sambata la Spitalul de…

- Un focar de coronavirus a fost raportat la un al doilea centru pentru varstnici din judetul Cluj, de data aceasta din Gilau, dupa ce in urma cu o zi a fost anuntat un astfel de focar la Dezmir. La Gilau sunt infectate 45 de persoane, beneficiari si angajati, cele doua centre avand acelasi proprietar.…

- Un spital de boli mintale din județul Suceava s-a transformat intr-un adevarat focar de infecție cu COVID-19. Atat angajați cat și pacienți s-au infectat cu noul virus. Suceava, a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 91 de noi cazuri.

- Directia de Sanatate Publica Prahova a identificat un nou focar la dispeceratul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Prahova, unde sapte persoane, dintr-un efectiv de 20, au fost confirmate cu noul coronavirus.

- Virusul SARS-COV-2 a lovit si un centru pentru persoane cu dizabilitati din Olt. In acest moment, 44 de persoane asistate, dintre cele 71, au fost confirmate cu noul coronavirus. Sunt infectati si 17 angajati. Este cel mai mare focar din județ de la debutul pandemiei.

- Astazi a fost raportat un record de imbolnaviri la nivelul județului Buzau: 72 de cazuri noi de COVID. Cele mai multe persoane diagnosticate provin de la Caminul pentru persoane varstnice “Alecu Bagdad” din Ramnicu Sarat, unde D.S.P. a declarat focar de coronavirus, dupa ce 47 de asistați și 8 angajați…

- 22 de copii si un angajat de la un centru de plasament din Prahova au fost confirmati pozitivi la teste COVID-19 efectuate, in conditiile in care inca nu au sosit toate rezultatele. Pentru ca s-au simtit mai rau, sapte dintre acestia au ramas internati la Campina. Informatia actualizata a…