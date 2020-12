Stiri pe aceeasi tema

- Un focar a fost declarat la Centrul de Servicii Sociale in Regim de Urgenta Iasi, unde sapte angajati si un beneficiar s-au infectat. Un alt focar nou este la Clinica Hemato - Oncologice a Spitalului de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria" Iasi. Aici, un medic, patru asistente, o ingrijitoare si un registrator…

- Este focar de coronavirus la Clinica Hemato – Oncologice a Spitalului de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași. Sunt șapte angajați ai unitații medicale care au fost depistați cu coronavirus. La nivelul județului Iași au mai fost depistate doua noi focare de coronavirus, conform informațiilor…

- Șapte angajati ai Clinicii Hemato – Oncologice a Spitalului de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” Iași au fost confirmati cu COVID-19, relateaza Mediafax. Un focar a fost declarat la Centrul de Servicii Sociale in Regim de Urgența Iași, unde șapte angajați și un beneficiar s-au infectat. Un alt focar…

- Șapte angajati ai Clinicii Hemato - Oncologice a Spitalului de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria" Iași au fost confirmati cu COVID-19. Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza ca au aparut doua...

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Iași a identificat trei noi focare de Covid-19, la doua centre rezidențiale și la secția de dializa a Spitalului de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria”. Potrivit...

- Un focar de infectare cu noul coronavirus a fost identificat la Serviciul Județean de Ambulanța Iași, substația Pașcani, unde sunt infectați șase angajați. Alte doua focare noi s-au inregistrat intr-un spital pentru copii și altul de boli infecțioase, potrivit Mediafax. Directia de Sanatate…

- Zeci de noi cazuri de coronavirus au aparut in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihici Harlau, județul Iași. In total, aproape 140 de beneficiari și angajați sunt infectați. In Iași a mai aparut un focar la o unitate a MAI, cu 8 angajați bolnavi, potrivit Mediafax.Directia de Sanatate…

- O treime din personalul medical din Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" a fost depistat cu COVID-19, conducerea spitalului fiind nevoita sa ia masuri suplimentare pentru a nu fi afectata activitatea medicala. In urma testarilor efectuate, din cei 75 de angajati…