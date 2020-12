Focar de COVID-19 într-un centru medico-social din Câmpina, unde 22 de persoane sunt infectate Un nou focar de coronavirus a fost descoperit intr-un centru medico-social din municipiul Campina, unde 22 de persoane au fost diagnosticate cu Covid-19. In județul Prahova, numarul imbolnavirilor a depașit 21.500. “Conform informatiilor transmise de catre DSP Prahova, a fost identificat un nou focar intr-un centru medico-social din Campina, unde 22 de persoane, dintr-un efectiv de 71, au fost depistate cu SARS-CoV-2. Dintre cei confirmati cu noul coronavirus, sase sunt angajati, iar 16 sunt beneficiari ai unitatii respective. Salariatii s-au izolat la domiciliu, in monitorizarea medicilor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariatii s-au izolat la domiciliu, fiind in monitorizarea medicilor de familie, iar beneficiarii si contactii acestora sunt monitorizati in centru. De asemenea, s-a realizat dezinfectia spatiilor. Prahova a raportat, vineri, 247 de cazuri noi de COVID-19 si o rata de infectare de 3,05 cazuri la mia…

- 6.460 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19, la nivel national 453 de cazuri noi in judetul Constanta Pana astazi, 11 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 545.567 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .443.168 de pacienti au fost declarati vindecati.…

- 7.439 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19 281 de cazuri noi in judetul Constanta Pana astazi, 8 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 524.675 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 416.797 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor…

- Autoritatile din judet asteapta rezultatele testelor si pentru alte persoane din centru pentru a stabili cum procedeaza mai departe. „Un nou focar a fost identificat si la centrul medico-social din Urlati, unde 102 persoane dintr-un efectiv de 216 au fost depistate, in urma verificarilor periodice,…

- O suta de persoane internate intr-un centru medico-social pentru persoane cu handicap situat in orasul prahovean Urlati au fost diagnosticate cu boala provocata de noul coronavirus, autoritatile din judet asteptand rezultatele testelor pentru COVID-19 si pentru alte persoane internate in centru,…

- Un nou focar de Covid-19 a fost descoperit la Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri, unde mai mult de 50 de persoane, majoritatea pacienți, au fost infectați cu coronavirus. De asemenea, DSP Iași a anunțat, sambata, apariția unui nou focar de coronavirus la Centrul de servicii sociale Targu Frumos.…

- Intr-un județ din Romania au fost depistați, in ultimele 24 de ore, 15 copii infectați cu coronavirus, acesta fiind cel mai mare numar la nivel judetean in ceea ce priveste minorii. Cel mai tanar pacient al carui deces a fost asociat COVID-19 in judet a fost raportat saptamana trecuta, fiind vorba despre…

- Un nou focar de infectare noul coronavirus a fost descoperit intr-un centru de ingrijire a persoanelor cu handicap din judetul Prahova, unde 26 dintre cei internati si 18 dintre angajati au fost diagnosticati cu COVID-19 in urma testarilor periodice. In judetul Prahova au fost raportate, vineri, 87…