- 28 de copii și angajați ai centrului de plasament din Valenii de Munte, județul Prahova, sunt infectați cu noul coronavirus. La centrul de plasament, in ultimele 24 de ore au mai venit cinci rezultate pozitive: patru la angajați și unul la un copil, relateaza Mediafax.Citește și: Premierul…

- Sapte dintre cei 22 de copii care au fost confirmați cu noul coronavirus la Centrul de plasament din orașul Valenii de Munte au fost internați la Spitalul Municipal din Campina, in urma evaluarii medicale, ceilalți revenind in centru. Potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova, alți 15 minori…

- Numarul de persoane confirmate cu coronavirus a scazut semnificativ, fața de zilele trecuta. Numeroși pacienți sunt, insa, in continuare in stare grava, iar starea celor mai bolnavi dintre ei este afectata de virus. Numai in ultimele 24 de ore, in județ au fost anunțate cinci noi decese asociale "Covid".

- Un numar de 15 persoane din cadrul DGASPC Dolj, dintre care șapte copii din centre de plasament și opt angajați, au COVID-19 și au fost internati in Spitalul de Boli Infectioase Craiova. Intre cei bolnavi este și un bebeluș, anunța MEDIAFAX.Sapte copii, printre care si un bebelus de un an,…

- Un numar de 20 de angajati de la fabrica de ciocolata Kandia din Bucuresti au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza Mediafax. Angajatii infectati vor intra in carantina, iar sectia unde lucrau va fi inchisa.Fabrica de ciocolata Kandia Bucuresti a decis sa testeze toti angajatii, dupa ce miercurea…

- Doua asistente medicale, doua infirmiere si o ingrijitoare au fost infectate cu virusul SARS-COV-2, au precizat reprezentantii spitalului "Marie Curie" din Capitala, conform Agerpres. Alte 250 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand…

- Aproape 30 de angajați ai Alpin 57 Lux, o firma care produce inghețata și legume congelate la Sebeș, in județul Alba, sunt infectați cu noul coronavirus. Acesta este al doilea focar izbucnit in ultimele zile in oraș, dupa cel de la Spitalul Municipal. Primele 64 de persoane au fost testate sambata,…