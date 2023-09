Foc sub capota unei mașini de curierat, la Iclod Au ieșit flacari de sub capota unei mașini de curierat marți dimineața, pe șoseaua Gherla-Cluj, in zona localitații Iclod. Șoferul, care circula spre Dej, a tras pe dreapta, iar un participant la trafic a oprit pentru a-l ajuta. Stingatorul nu a facut fața, așa ca s-a cerut apa de la o femeie care locuia in … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul convoiului președintelui american Joe Biden, care trebuia sa il duca la summitul G20 de la New Delhi, a fost suspendat din funcție pentru, in timpul orelor de program, a transportat un alt client. Ministerul indian de Externe a inchiriat mai multe mașini private pentru coloana de mașini a lui…

- Soferul care a accidentat sambata, 2 septembrie, doua femei, dintre care una a murit, in localitatea Popesti-Leordeni din judetul Ilfov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anuntat Poliția Ilfov.„In cazul privind accidentul rutier din data de 02 septembrie a.c., produs pe strada Unirii, din…

- Soferul unei masini nu a mai putut fi salvat de echipajele medicale chemate la locul unui accident, dupa o coliziune frontala cu un TIR. Tragedia s-a petrecut pe DN 15 B, in judetul Neamt. Evenimentul rutier a avut loc in dimineata zilei de marți, 29 august 2023, in localitatea Vanatori Neamt, pe soseaua care…

- O fetița de 2 ani a fost dusa de urgenta la spital luni, dupa ce a fost ranita grav de o masina, pe o strada din Ramnicu Valcea. IPJ Valcea a transmis, in urma cu puțin timp, ca micuța a decedat. Fetița a fost lasata nesupravegheata. A ieșit singura din curte. Șoferul, un angajat la o firma de curierat,…

- Un accident rutier a avut loc azi in Viile Tecii. O mașina ce aparține unei firme de curierat a ajuns cu roțile in sus. Un tanar de 19 ani a fost transportat la spital. Astazi a avut loc un accident in Viile Tecii. O mașina a unei firme de curierat s-a rasturnat. Șoferul a primit ingrijiri de la un…

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:30, pe DN17, in localitatea Cuzdrioara. Din primele date, in accident sunt implicate un autotren și un autoturism. La fața locului s-au deplasat de urgența echipaje medicale, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și…

- Ieri, 3 iulie, polițiștii din cadrul Poliției oraș Beclean au desfașurat activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe Drumul Național 17. Pe raza localitații Coldau, polițiștii au oprit pentru verificari un autoturism. A fost identificat șoferul, un barbat de 38 de ani, din Dej. In…

- Un accident rutier s-a produs sambata dimineața in jurul orei 6:30 pe șoseaua Gherla-Cluj, in zona localitații Fundatura din comuna Iclod. Din primele informații, un autoturism scapat de sub control a parasit șoseaua și s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea drumului. Au intervenit pompierii de la…