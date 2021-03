Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a avertizat in legatura cu victoria populistei de dreapta Marine Le Pen, presedinta partidului Adunarea Nationala (RN), la alegerile prezidentiale din Franta programate putin peste un an, relateaza joi DPA. Exista o "probabilitate foarte mare" ca un candidat al partidului de extrema dreapta, cunoscut anterior ca Frontul National, sa fie ales, a declarat primarul de stanga joi pentru ziarul regional Le Parisien. "Nu vreau extrema dreapta pentru tara noastra", a spus Hidalgo, adaugand ca aceasta ar conduce la haos si violenta. Politiciana in varsta de 61 de ani,…