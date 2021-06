Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat susține ca aceasta creștere a varstei de pensionare despre care se tot vorbește este necesara in Romania. Potrivit acestuia, sistemul de pensii actual va intra in colaps in 8-10 ani, ceea ce inseamna ca sistemul trebuie regandit. ”Nu putem sa evitam la nesfarsit discutia…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, anunța ca in sistemul de pensii din Romania exista „o bomba cu ceas”. Potrivit demnitarului, guvernanții Romaniei și-au asumat prin PNRR prevederi care sa reformeze sistemul de pensii. La momentul actual, Romania se confrunta cu o serie de erori in sistem, care au condus…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, sustine ca exista ‘o bomba cu ceas’ in sistemul de pensii din Romania, deficitul fiind in prezent de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta. ‘In spatiul public circula…

- Deputații au adoptat miercuri, cu larga majoritatea, proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii. Documentul stabileste cadrul legal pentru completarea, de catre persoanele care nu au calitatea…

- Un spor la salariu in sistemul public, precum sporul de confidentialitate, nu trebuie acordat doar pentru ca angajatul isi respecta fisa postului, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la Realitatea TV. "Solutia noastra (privind legea salarizarii din…

- Raluca Turcan a afirmat ca Pilonul II de pensii, administrat privat este obligatoriu si vine sa completeze pensia de stat. Prin urmare, ministrul Muncii a anuntat ca a fost modificat modelul cadru al contractului individual de munca si introdusa o noua obligatie care ii revine angajatorului si anume…

- Propunerile privind modificarea sistemului de pensii speciale va incepe probabil saptamana viitoare in cadrul grupului de lucru pe pensii speciale de la nivelul coalitiei de guvernare, a precizat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.

