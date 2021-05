FMI recomandă României să reenergizeze lupta împotriva corupţiei şi să îmbunătăţească guvernanţa economică Expertii Fondului Monetar International sunt de parere ca autoritatile romane trebuie sa relanseze lupta impotriva coruptiei precum si eforturile de eficientizare a administratiei publice si de imbunatatire a guvernantei intreprinderilor de stat, se arata in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti. "Eforturile Romaniei de combatere a coruptiei in perioada de aderare la UE au fost recunoscute la nivel international. Cu toate acestea, atat lupta impotriva coruptiei, cat si eforturile de eficientizare a administratiei trebuie reenergizate. Nu poate exista o convergenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

