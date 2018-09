Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) se afla in proces de revizuire a estimarilor privind cresterea economica a Romaniei in acest an de la 5,1% in prezent spre zona de ”4-4,5%”, dar aceste date sunt inca in discutie, a anuntat joi reprezentantul rezident al FMI pentru Romania, Alejandro Hajdenberg, conform…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat ca datele oficiale ale Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNP) contrazic "propaganda" coalitiei de guvernare, deoarece arata ca Romania se indreapta spre o criza economica.

- Fata de trimestrul I din 2017, PIB a inregistrat o crestere cu 4,1% pe serie bruta si 4,2% pe serie ajustata sezonier. In primele trei luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o crestere de 0,1%, in termeni reali, fata de trimestrul precedent, pana 226,281 miliarde…

- Escaladarea si prelungirea conflictelor comerciale este probabil in crestere, amenintand sa deraieze redresarea economiei si sa reduca perspectivele de crestere pe termen mediu, a avertizat luni Fondul Monetar International (FMI). Intr-un update la raportul sau bi-anual "World Economic Outlook",…

- Fondul Monetar International (FMI) a avertizat, luni, ca escaladarea si mentinerea conflictelor comerciale este un fenomen tot mai probabil, ceea ce pericliteaza recuperarea economica si slabeste perspectivele de crestere economica pe termen mediu, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Intr-un…

- FMI recomanda Romaniei o disciplina fiscala mai precauta și recomanda o tinta fiscala sub tinta bugetara pe 2018, de 3% din PIB, conform documentului publicat miercuri de Fondul Monetar International (FMI) la sfarsitul consultarilor cu Romania in baza Articolului IV. Oficialii FMI cer sa fie evitate…