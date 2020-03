Stiri pe aceeasi tema

- Economia globala a intrat in recesiune. Declarația a fost facuta de directorul FMI. Pentagonul crede ca pandemia va dura citeva luni pe teritoriul SUA. Intre timp, președintele Trump le-a cerut unor mari producatori auto sa se reprofileze urgent pentru a susține sistemul sanitar.

- Coronavirus. „Este clar” ca economia mondiala a intrat in recesiune, o consecinta a pandemiei noului coronavirus care se raspandeste in lume, a apreciat vineri directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI) Kristalina Gheorghieva, relateaza AFP.

- Romania va avea recesiune in acest an, dar economia nu se va prabusi, pentru ca sunt in continuare servicii de baza si companii care functioneaza, spune Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. El adauga ca Romania este pregatita sa plateasca timp de mai multe luni somajul tehnic pentru angajatii…

- Criza coronaviruslui a pus capat aproape sigur celei mai lungi perioade de crestere economica din istoria Statelor Unite si a impins economia la inceputul unui declin de scurta durata, potrivit analistilor intervievati de Reuters, care estimeaza ca exista o probabilitate de 80% de intrare in recesiune…

- P- Bursa de pe Wall Street a inregistrat luni cel mai semnificativ declin de la "Lunea neagra" - prabusirea pietelor bursiere din 1987 - dupa ce presedintele Donald Trump a declarat ca pandemia de coronavirus (COVID-19) ar putea dura luni de zile si economia americana "s-ar putea" indrepta spre recesiune,…

- Japonia, a treia economie mondiala, ar putea intra in recesiune, dupa ce s-a contractat in ritm anual cu 6,3% in trimestrul patru din 2019, in urma majorarii taxei pe consum si a cererii globale slabe, transmit Kyodo si BBC potrivit Agerpres. Este cel mai semnificativ declin din ultimii cinci ani…