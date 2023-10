Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 2,4% cat estima in aprilie, pana la 2,2%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

- Fondul Monetar International (FMI) a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 2,4% cat estima in aprilie, pana la 2,2%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

- Guvernul are in plan o rectificare bugetara dupa ce intra in vigoare Legea cu noile masuri fiscale, a transmis ministrul Finantelor pentru Profit.ro. Rectificarea bugetara ar fi prima din acest an, o situatie neobisnuita, practica fiind de doua rectificari pe an, una in vara si alta in toamna, conform…

- Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,9% in trimestrul II 2023, comparativ cu trimestrul anterior, iar in primul semestru s-a majorat cu 1,7% comparativ cu semestrul I 2022, pe seria bruta si cu 2,8% pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarii semnal a Institutului National de Statistica (INS),…

- Piața AeRo Continua Trendul DescendentMedia zilnica de tranzacționare pe piața AeRO a inregistrat o creștere exponențiala intre 2017-2021, urcand de la 666,000 RON pana la 4.9 mil. RON. Incepand cu anul trecut, aceasta a intrat intr-un trend descendent, inregistrand 2.5 mil. RON in 2022 si…

- Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie privita ca o masura austera sau o restrictie asupra dezvoltarii, ci ca o strategie necesara pentru a asigura o crestere economica durabila si pentru a oferi oportunitati de dezvoltare, a scris ministrul Finantelor, Marcel Bolos, joi, intr-o postare pe Facebook.

- Rata americanilor care dezvolta o alergie rara la carne, de la mușcaturile de capușe, este in creștere, spun cercetatorii, și este posibil sa fi afectat deja pana la 450.000 de oameni. Noile date publicate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), joi, arata o creștere abrupta a cazurilor…

- Guvernul PSD-PNL a impus in 2023 un buget mincinos, cu venituri umflate cu pompa pentru a permite cheltuieli nesabuite. Cum „minciuna are picioare scurte”, adevarul a ieșit la suprafața repede, chiar ministrul finanțelor, Adrian Caciu, fiind acela care a trebuit sa recunoasca, inca din 5 aprilie 2023,…