Flyone vine cu explicații după ce mai multe zboruri au fost anulate: Toate cazurile vor fi rezolvate individual Una dintre aeronavele Flyone a avut o defecțiune tehnica, in consecința a fost perturbat intreg orarul de zbor. Explicație aparține companiei, dupa ce ieri 5 zboruri au fost anulate. Reprezentanții Flyone precizeaza ca au intreprins toate masurile pentru a inlatura defecțiunea, insa din cauza crizei pieselor de schimb și a livrarii intarziate, aceasta problema a durat mai mult, iar ieri, 9 iulie au mai fost anulate unele curse planificate. „In tot acest timp am incercat sa gasim alternative, la fel, in continuare analizam toate posibilitațile care ar duce la rezolvarea acestei probleme, insa supraincarcarea… Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

