Stiri pe aceeasi tema

- Proiectat pentru a raspunde in fapt celor mai exigente cerinte, cu dotari si niveluri de echipare Premium, ansamblul UNIQUE Residence Sf.Andrei este destinat atat segmentului rezidential cat si celui de business. UNIQUE MEDICAL HUB - facilitati pentru spatii medicale de ultima generatie - D+P ansamblul…

- Mastercard și BRD anunța lansarea unei colecții de experiențe și beneficii din domenii precum arta și cultura, sport, gastronomie, divertisment, calatorii sau cumparaturi, dedicate exclusiv deținatorilor de carduri Mastercard BRD Premium: Noir (World Elite), Platinum sau Gold disponibile prin platforma…

- HyperX si-a extins gama de periferice pentru consolele Xbox odata cu lansarea noului controller HyperX Clutch Gladiate cu fir. Acesta e gandit pentru cei care petrec mult timp jucandu-se pe Xbox si ofera confort si control sporit. Divizia de accesorii a celor de la HP ofera un controller cu dual trigger…

- Lenovo Romania ofera aplicabilitate cursurilor tehnice ale studenților prin derularea unui program de internship promovat in cadrul platformei Stagii pe Bune. Pasionații de tehnologie care iși doresc o cariera sau un stagiu de practica, si sunt studenți ai facultaților tehnice selectate, pot aplica…

- Doua noi modele premium Fidelio, doua caști Go Sports și primele caști pentru somn Philips, realizate impreuna cu Kokoon TP Vision introduce noi versiuni ale caștilor over-ear Philips Fidelio ANC și ale caștilor TWS ANC premium, odata cu lansarea modelelor L4 și T2. De asemenea, extinde seria Go Series…

- Comparatorul de prețuri IXA.RO anunța lansarea extensiilor de browser pentru Google Chrome și Mozilla Firefox. Acestea vor face ca procesul de cautare și comparare a prețurilor sa devina mai ușor și accesibil pentru utilizatori. Eficiența sporita Cu aceasta noua funcționalitate, utilizatorii pot compara…

- Nothing a inceput sa ofere detalii si teasere despre viitorul sau telefon important, Nothing Phone (2). De aceasta data avem de-a face cu un smartphone cu tenta de flagship, dupa ce primul Nothing Phone a fost mai degraba un high midrange. Va fi folosit chiar performantul procesor Qualcomm Snapdragon…

- Grabita sa monetizeze succesul surprinzator al chatbot-ului lansat racent, OpenAI anunta ChatGPT Plus, o versiune Premium a ChatGPT, care va costa 20 de dolari pe luna. Disponibila pentru inceput doar in Statele Unite, versiunea Plus va oferi o serie de facilitati suplimentare, printre care se numara…