Fluxul de lucru digital, o necesitate în 2023 Fluxul de lucru digital, o necesitate in 2023 Digitalizarea afacerilor este unul dintre cele mai importante trend-uri in business din ultimele 2 decade. Astazi, acest proces reprezinta mai degraba o necesitate, decat o modalitate de a genera un avantaj competitiv. Un flux operațional digital reprezintă automatizarea oricărui proces pe care o companie îl folosește pentru a ajunge la produsul sau serviciul oferit. Acesta include proceduri, tool-uri și o planificare pentru modul de desfășurare a diferitor task-uri. În acest caz, digitalizarea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transformarea digitala nu este un subiect nou, dar este unul important. International Data Corporation prezice ca investițiile in transformarea digitala vor ajunge la 6,8 trilioane de dolari la nivel global pana in 2023, pe masura ce intreprinderile și guvernele se vor adapta la modelele de lucru…

- Evoluția rapida și provocarile constante determina in ziua de astazi un ritm alert de funcționare al oricarei afacere. Daca acum 50 de ani focus-ul principal era strict legat de clienți și de satisfacerea nevoilor și dorințelor acestora, astazi companiile au multiple arii de care trebuie sa se preocupe,…

- Reforma privind turismul din Romania prinde tot mai mult contur pe plan local. Anunțul a fost facut de ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, care a precizat ca dupa inființarea, in luna decembrie a anului trecut, a „Organizației de Management al Destinației Suceava –…

- Saptamana de lucru de patru zile a fost implementata intr-o companie din Romania incedpand cu luna ianuarie 2023, angajații putand sa opteze pentru un program de 9 sau 10 ore/zi, conform legii.

- Ana Maria Margean, castigatoarea sezonului 11 "Romanii au talent", a ajuns pe scena show-ului „America's Got Talent: All Stars", acolo unde isi etaleaza talentul castigatorii ravnitului trofeu din tarile in care este difuzata emisiunea. Daca saptamana trecuta, Romania a fost reprezentata de Marius…

- Omul de afaceri Iustin Paraschiv, deținatorul unui business agroalimentar de succes, revine cu noi investiții, de aceasta data intr-un context economic puternic afectat de realitațile din prezent. Gandind in perspectiva, Iustin Paraschiv sprijina dezvoltarea sustenabila a societații, prin investițiile…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, de ce majorarea pensiilor va fi doar de 12,5 la suta si daca nu ar fi trebuit sa fie macar de 16 la suta pentru a acoperi rata inflatiei. “Poti sa faci acest lucru in momentul in care inflatia este in scadere. Aici trebuie discutat…

- 10 miliarde de euro. Atat reprezinta cifra afacerilor companiilor de la noi care realizeaza programe informatice. Iar previziunile sunt și mai incurajatoare: afacerile industriei de software din Romania vor atinge un nivel record de 11 miliarde de euro in 2022. Cifra de afaceri a a companiilor din industria…