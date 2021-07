Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea extraordinara este exclusa, in lipsa unui acord in coaliție privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), spune liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu: „Daca cineva din coaliție are o problema cu programul de guvernare, s-o spuna”. „Cu ințelepciune,…

- Tinerii fermieri din diaspora, care vor sa acceseze fonduri europene pentru instalarea in mediul rural, mai pot depune cererile la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), pana luni la ora 16.00, a anuntat institutia AFIR. Sesiunea de primire a cererilor de finantare pentru submasura 6.1…

- Rezultatele la Evaluarea Naționala 2021 la clasa a VIII-a vor fi afișate astazi pe site-ul Ministerului Educației, edu.ro. Notele vor fi facute publice prin anonimizarea numelui și a prenumelui fiecarui candidat. Notele la Evaluarea Naționala 2021 reprezinta 50% din media de admitere la liceu, astfel…

- Elena Marin este una dintre cele mai bune concurente de la „ Survivor Romania ”. Faimoasa se afla de 6 luni in Republica Dominicana și este singura femeie din echipa ei. Nimeni nu se aștepta sa reziste atat de mult, in ciuda problemelor cu care s-a confruntat. Iubitul ei este ingrijorat pentru ea. „Sunt…

- In zona Bragadiru, s-au inundat strazi, parcari, cartiere intregi de blocuri si case. Pe șoseaua Alexandriei, apa depașește 50 cm.Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabila pana in data de 21 iunie, ora 22:00.Vor…

- Tribunalul Cluj ar urma sa se pronunțe azi in dosarul in care apare numele primarului din Baia Mare, edilul municipiului fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunii de luare de mita. Instanța de judecata a stabilit in data de 17 mai noul termen pentru pronunțarea soluției și anume data de 17 iunie,…

- Case noi, legate de strazi ca-n catunele anului 1907. Dupa fiecare ploaie, in orașul Pantelimon, apar scene demne de comediile lui Caragiale. In loc sa asfalteze strada Rascoalei, de exemplu, primaria iși trimite angajații de la vidanjare sa pompeze apa din gropi. In Militari, Sectorul 6, pe strada…

- Pana sambata, 22 mai, furnizarea apei calde menajere este intrerupta pe cateva strazi din cartierul sucevean Burdujeni, din cauza unei avarii aparute la conducta magistrala, in zona Bisericii „Sf. Andrei”. Potrivit operatorului de termoficare „Thermonet”, conducta respectiva a suferit repetate și importante…