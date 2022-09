Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in urma discuțiilor avute in cursul zilei de joi cu conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reușit sa o convinga de necesitatea finanțarii in aceasta toamna a lucrarilor de modernizare a DN ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca a avut astazi o intalnire cu conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere in cadrul careia a fost informat, ca titular al investiției, ca a fost emis avizul pentru Analiza Multicriteriala 1 pentru Varianta…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca in cursul zilei de joi, in cadrul unei discuții cu conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a fost informat, in calitate de titular al investiției, ca a fost emis avizul pentru Analiza ...

- Biroul de Presa al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat astazi ca a fost semnat protocolul pentru demararea procedurilor de atribuire a contractului de proiectare și execuție a Variantei de Ocolire a Municipiului Reghin. Parteneriatul se va desfașura intre…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat astazi dupa intalnirea de la Suceava cu oficiali ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca s-a inceput modernizarea unor tronsoane importante de drumuri naționale și județene. ”Vești bune pentru modernizarea drumurilor…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca anul viitor ar urma sa fie organizata licitația pentru construcția autostrazii A7 pe tronsonul Pașcani – Suceava – Siret. Anunțul a fost facut la finalul unei intalniri de lucru care a avut loc la Suceava in prezența directorului…

- Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a dat asigurari ca proiectele de autostrazi și drumuri expres din județul Suceava vor deveni realitate. Cristian Pistol participa astazi, la Consiliul Județean Suceava, la o intalnire in care se ...

- La invitația președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere este prezenta astazi la Suceava pentru a discuta și analiza stadiul proiectelor de autostrazi și drumuri expres din județ. Alaturi de Gheorghe Flutur, la…