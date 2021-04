Primarilor suceveni li s-a solicitat sa identifice posibilitațile de implicare in campania de convingere a cetațenilor sa se vaccineze impotriva COVID-19. Solicitarea le-a fost adresata de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, intr-o ședința online. Șeful administrației județene a subliniat importanța vaccinarii in revenirea la normalitate. In opinia sa, una dintre cauzele procentului scazut al sucevenilor […] The post Flutur le-a solicitat primarilor sa se implice in campania de vaccinare anti-covid a populației first appeared on Suceava News Online .