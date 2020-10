Președintele liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a declarat in cadrul unei conferințe de presa, ca poate sa spuna, fara lipsa de modestie, ca inca este o locomotiva in PNL. Gheorghe Flutur a facut aceasta afirmație dupa ce a anunțat rezultatele obținute de PNL la alegerile din județul Suceava, atat pentru Consiliul Județean, cat și pentru primarii. […] The post Flutur: „Fara lipsa de modestie, inca sunt o locomotiva in PNL”. „Prin aprilie, la bursa de pariuri eram dați la pierzatori de foarte mulți” first appeared on Suceava News Online .