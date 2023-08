Stiri pe aceeasi tema

- O flota militara unita din Bulgaria, Turcia și Romania ar putea opri Rusia la Marea NeagraBulgaria, Turcia și Romania sa iși uneasca forțele navale intr-o flota comuna a NATO la Marea Neagra. Scopul este de a contracara Rusia, care este in prezent stapanul suveran al marii. Aceasta idee se…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a afirmat, cu prilejul Zilei Marinei Romane, faptul ca țara noastra joaca un rol foarte important in regiune, mai ales in contextul razboiului de agresiune dus de Rusia in Ucraina.

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, susține ca Romania este gata sa semneze un contract de 6,5 miliarde de dolari cu Statele Unite, pentru achiziționarea de avioane F35. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca se așteapta aprobarea Parlamentului de la București pentru achiziția avioanelor de lupta…

- Parlamentul va examina propunerea Guvernului de prelungire a starii de urgența cu 60 de zile, incepand cu data de 3 august 2023. Membrii Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica au examinat proiectul de hotarare care prevede acest lucru și au decis sa-l propuna in plenul Parlamentului…

- Discuție telefonica, luni, intre șeful diplomatiei americane, secretarul de stat Antony Blinken, și ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, dupa ce Rusia a atacat cu drone porturile ucrainene Reni și Ismail, aflate la distanța mica de Romania. Anunțul despre discuția celor doi oficiali a venit…

- Un ‘exercitiu militar’ a fost efectuat de catre fortele ruse in nord-vestul Marii Negre, a anuntat Moscova in aceasta dimineata, indicand ca au fost trase rachete antinava pentru lovirea unei tinte pe mare. Potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, nave din Flota rusa din Marea Neagra au lansat…

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) avertizeaza ca ruperea acordului pentru transportul cerealelor in Marea Neagra va crea o presiune suplimentara. Vor fi afectate infrastructura rutiera din Romania și Portul Constanța, care este deja aglomerat din cauza camioanelor incarcate cu cereale…

- „Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv si deschis, intr-un cadru informal, in pregatirea Summitului de la Vilnius . Desigur, am discutat si despre evenimentele de la finalul saptamanii trecute din Rusia, in special despre potentialul impact al acestora asupra gestionarii de catre…