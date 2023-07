Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FCSB a terminat la egalitate cu echipa elena PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, scor 1-1 (1-0), miercuri, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Olanda.Golul ros-albastrilor a fost inscris de Florinel Coman (24), iar pentru PAOK a punctat Vasilios Gordeziani (70),…

- Kosovo - Romania » In minutul 69, golul reușit de Edon Zhegrova a fost anulat dupa intervenția VAR. Reporterul special GSP Remus Raureanu și fotoreporterul GSP Raed Krishan sunt la Priștina și transmit toate informațiile care conteaza inaintea, in timpul și dupa duelul din preliminariile Euro 2024;Kosovo…

- Florinel Coman (25 de ani) a decis meciul FCSB - CFR Cluj, cu un gol marcat in minutul 49. Dupa ce a marcat, Florinel Coman și-a dat tricoul jos și a aratat ca multele ore petrecute in sala de forța in ultimele luni au dat rezultate.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit cum s-a schimbat Florinel Coman (25 de ani). Extrema roș-albastra, care a decis meciul cu CFR Cluj, trece printr-un moment excelent, fiind desemnat „Jucatorul lunii aprilie” in ancheta GSP. Azi, Gigi Becali l-a laudat pe jucatorul crescut la Academia Hagi și…

- FCSB - CFR Cluj. Florinel Coman a deschis scorul pentru FCSB și a declanșat nebunia pe Arena Naționala in minutul 49. Cei peste 42.000 de roș-albaștri de pe stadion s-au trezit din amorțeala meciului la faza superba reușita de Coman. Florinel a fost lansat de o pasa geniala a lui Darius Olaru, l-a driblat…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a dezvaluit ca i-a marit salariul lui Florinel Coman (25), aflat intr-o forma de excepție. Gigi Becali il rasplatește pe Florinel Coman, cel mai in forma fotbalist de la FCSB, cu o marire de salariu. Șeptarul de la FCSB a ajuns sa fie remunerat cu 30.000 de euro…

- CSC Dumbravița a pierdut deplasarea cu Progresul Spartac, scor 2-3, in penultima runda a play-out-ului ligii secunde. Golul decisiv, trecut in dreptul lui Andrei Matei in minutul 90, a fost contestat de banațeni. Progresul Spartac - CSC Dumbravița, meci fara miza din grupa B a play-out-ului ligii secunde,…