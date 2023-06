Florin Vizan, directorul portului Constanţa, acuzat că intervine în favoarea celei mai bogate familii din Turcia Florin Vizan, directorul portului Constanta, PSD, se interpune in relatiile comerciale dintre doua companii private. Un investitor italian din portul Constanta se plange autoritatilor de abuzurile lui Vizan, intrebandu-se care este baza legala a interventionismului de stat. Cumhuriyet, o nava turceasca de 4000 de tone plina cu bitum sta la ancora, zilele acestea, in rada portului Constanta, negasindu-si loc unde sa fie descarcata din cauza neintelegerilor cu compania care detine monopolul pe descarcarea unor astfel de nave. Directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM)… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

