- Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Florin Tanase, pe care și-l dorește din nou in tricoul lui FCSB. Florin Tanase este dorit de Gigi Becali la FCSB, acesta fiind unul dintre jucatorii plecați din curtea vicecampioanei cu care patronul a ținut legatura in permanența. Fostul capitan al roș-albaștrilor…

- In aceasta seara, CFR Cluj, Farul Constanța și Sepsi OSK au susținut meciurile tur din preliminariile Conference League. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins cu 2-0, in Bulgaria, pe CSKA Sofia. Rondon (min. 68) și Varga (min. 81) au marcat golurile victoriei. Farul Constanța a produs, la Ovidiu, cel mai…

- Gigi Becali și-a dorit foarte tare sa faca o noua repatriere, dupa ce Vlad Chiricheș a semnat contractul cu FCSB. Omul de afaceri a aflat ca Florin Tanase a plecat de la Al-Jazira, din Emiratele Arabe Unite, și a incercat sa-l ademeneasca. S-a razgandit cand a aflat ce oferte fabuloase a primit atacantul.…

- CFR Cluj - Adana Demirspor, meci contand pentru prima mansa a turului al doilea din Conference League, este programat, joi, 27 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dupa doar un an la Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), mijlocașul ofensiv Florin Tanase (28 de ani) și-a reziliat contractul. Gigi Becali il așteapta inapoi la FCSB, dar acesta are șanse mari sa continue in zona Golfului sau in Turcia. Cumparat de Al Jazira pentru 3 milioane de euro, Tase este acum…

- Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, s-a luat de Gigi Becali, omologul de la FCSB. Schimbul de replici a pornit de la iminentul transfer al lui Yevhen Konoplyanka (33 de ani) in Gruia. CFR Cluj este aproape de o lovitura de imagine in mercato. Ucraineanul Yevhen Konoplyanka e la o semnatura…

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins-o pe Al-Jazira, scor 1-0, in turul semifinalei Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite. Cosmin Olaroiu a cucerit in acest sezon Cupa Președintelui și e foarte aproape de un nou trofeu. Astazi, in deplasarea cu Al-Jazira, formație care nu l-a putut…

- Florin Tanase (28 de ani) a fost astazi prezent la baza de pregatire a celor de la FCSB. Fostul capitan al vicecampioanei se reface dupa o accidentare. Florin Tanase a ratat prima manșa a semifinalei Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite, pierduta de Al-Jazira, formația lui, in fața lui Al Sharjah,…