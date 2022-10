Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanase a marcat din nou in Emirate. Fostul atacant de la FCSB a inscris singurul gol al meciului Dibba Al Fujairah – Al Jazira, scor 0-1, Cupa Emiratelor. Internationalul roman a dat lovitura in minutul 8 al partidei, din centrarea lui Salem Rashid. Scapat din marcaj, Tanase a punctat cu o lovitura…

- Dennis Man a marcat un gol pentru Parma in meciul castigat, scor 2-1, pe teren propriu, cu Frosinone, in etapa a 7-a din Serie B. Internaționalul roman a intrat pe teren in minutul 46 și a transformat un penalty in minutul 51. Celalalt gol al gazdelor a fost reușit de Tutino (45+2, tot din penalty).…

- Florin Tanase s-a adaptat rapid Al Jazira, in Emiratele Arabe Unite, la echipa care a platit trei milioane de euro pentru a-l cumpara de la FCSB. Internaționalul roman a acordat un interviu pentru playsport.ro in care a spus ca s-a adaptat rapid la noua echipa, dar a și dezvaluit cum vrea Edi Iordanescu…

- Alexandru Cicaldau (25 de ani) a plecat de la Galatasaray, dupa doar un an petrecut la echipa din Istanbul, și va evolua sub forma de imprumut pana la finalul acestui sezon pentru echipa Al Ittihad Kalba, din Emiratele Arabe Unite. Internaționalul roman a postat un mesaj pe rețelele sociale. “Aș dori…

- FCSB a primit o oferta de 2,8 milioane de euro pentru portarul Ștefan Tarnovanu (22 de ani). Gigi Becali obține 3 milioane de euro din transferul lui Florin Tanase in Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira. Finanțatorul celor de la FCSB are o noua oferta tentanta, de aceasta data pentru portarul Ștefan…

- Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, s-a aratat nemulțumit atat de rezultatul inregistrat cu Universitatea Cluj, 1-1, cat și de evoluția elevilor sai. ”Un joc mai puțin reușit din partea noastra. Am fost destul de nemulțumit, am facut destul de multe greșeli. Am discutat cu jucatorii sa fie mult mai…