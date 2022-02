Stiri pe aceeasi tema

- Florin Spataru, ministrul economiei: Romania ramane partenerul UE in strategia valorificarii resurselor, in contextul economiei circulare. Criza materiilor prime critice trebuie sa concureze pe aceeași treapta cu reducerea impactul asupra mediului! „Romania, alaturi de celelalte state membre…

- ”Nu stiu de ce este domnul presedinte Citu atat de ingrijorat, dobanzile, in acest moment, in Romania, sunt stabile. Intr-adevar sunt la un nivel ridicat, pentru ca au crescut foarte accelerat, o viteza foarte rapida de crestere, intre ianuarie 2021 si noiembrie 2021, de la 2,5% la 5,4%, vorbesc de…

- ”Tot mai mulți romani, care fac cumparaturi online, iși aleg produsele in funcție de recomandarile pe care le regasesc pe internet și care sunt postate de persoane care pretind ca ar fi achiziționat la randul lor aceleași produse/servicii. In aceasta situație, mulți romani pica in plasa falsului marketing…

- ”Este evident interesul European, dar și potentialul național avand rezervate 500 milioane EURO pentru dezvoltarea microelectronicii in Romania prin PNRR. Ecosistemul care va fi sprijinit pentru realizarea acestui tip de investiție include intreprinderi mari, IMM-uri, cercetarea instituționala, cercetarea…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o intalnire de lucru cu viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Florin Spataru, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, președintele ANRE, Dumitru Chirița, reprezentanți ai…

- Provocarile de natura economica pe care aceste schimbari legislative le vor exercita asupra industriei producatoare de bauturi și nu numai au fost discutate in cadrul unei intrevederi pe care Florin Spataru, ministrul economiei, a avut-o cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Straini (FIC), Asociatiei…

- Programul integral al audierilor celor 20 de miniștri din Guvernul Ciuca:Ora 10:00 – 10:45 – Lucian Romașcanu, ministrul CulturiiSenatorul Lucian Romascanu a primit aviz pozitiv, miercuri, din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, pentru functia de ministru al Culturii.S-au inregistrat…