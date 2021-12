Florin Roman (PNL) a facut primele declarații, in exclusivitate pe B1 TV, dupa ce a demisionat din funcția de ministru al Cercetarii și Digitalizarii.Intrebat ce interese au dus la indepartarea lui din aceasta funcție, Roman a raspuns pe larg. „Cat timp aveți la dispoziție? In cazul meu au fost doua tipuri de atacuri, cel politic, iar regizorul acestui atac a și recunoscut de altfel, ca a dorit sa se impauneze ca mare invingator, e dl Cioloș. In planul forțelor oculte, le-am simțit, inca nu le pot defini deși am cerut sprijinul instituțiilor statului cand am simțit ca lucrurile scapa de sub control”,…