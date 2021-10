Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR și UDMR au votat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca a treia funcție in stat sa fie ocupata interimar de Florin Roman (PNL). Interimatul va dura doua saptamani. Daca pe perioada interimatului nu se organizeaza alegeri in Camera Deputaților pentru un nou președinte plin,…

- Fostul lider al PNL a spus ca paraseste a treia functie din stat pentru ca nu mai vrea sa gireze actuala conducere liberala, despre care sustine ca a subordonat interesele romanilor propriilor nevoi politicianiste si a lasat tara fara un guvern capabil sa gestioneze criza sanitara si energetica. Pana…

- Ludovic Orban a ieșit, miercuri, in fața presei. Nu oricand, ci la scurta vreme dupa ce și-a inaintat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților catre Biroul Permanent al Camerei, din cate a anunțat chiar acesta. Și nu oricum, ci lansand sageți atat la adresa actualei conduceri a PNL-ului,…

- Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, și-a prezentat demisia Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, și-a prezentat, cu puțin timp în urma, demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a spus ca nu mai poate fi partas cu lideri alesi cu forța în fruntea PNL. Vacantarea funcției…

- „In cazul in care demisia anuntata de presedintele Camerei Deputatilor produce efecte incepand de maine, ne aflam in situatia din 2017 cand domnul Zgonea si-a inaintat demisia si practic, a fost stabilit un presedinte interimar al Camerei, din partea grupului parlamentar care l-a sustinut, in speta…

- Orban susține ca va demisiona maine din fruntea Camerei Deputaților. Ludovic Orban a facut acest anunț marți, 12 octombrie, in fața jurnaliștilor. Ludovic Orban afirma ca va demisiona din aceasta funcție imediat dupa ce a pierdut alegerile din PNL. La acel moment, Orban și-a depus demisia la cabinetul…

- „Stiu ca a fost depusa, o sa analizez si cum iau o decizie va spun, o sa o analizez si dupa aceea o sa vin cu o propunere”, a afirmat Florin Citu, intrebat la finalul sedintei de Guvern pe cine va propune la Ministerul Agriculturii dupa demisia lui Adrian Oros. Ministrul Agriculturii Adrian Oros, sustinator…