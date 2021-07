Stiri pe aceeasi tema

- „Ea este Dana, colega mea”, este versul fredonat de majoritatea dintre noi prin anii 2000. Pe atunci, un baiat de 13 ani, solist vocal in trupa AMICI, a facut furori cu piesa „Dana”, care a intrat in topurile muzicale. Douazeci de ani mai tarziu, același cantareț, pe numele sau Florin Ristei, a devenit…

- Invitat la Xtra Night Show, Alex Velea a rememorat mai multe momente insemnate din copilaria și adolescența lui. Artistul a fost de mai multe ori olimpic la limba romana, matematica sau chiar limba franceza, dar, cu toate acestea, a fost nevoit sa repete un an școlar. Iata cum a fost posibil și ce a…

- Inainte sa fie vlogger cu peste doua milioane de urmaritori și cantareț, Dorian Popa a devenit rapid idolul adolescentelor și tinerelor de pe vremea cand a debutat ca actor in serialul fenomen „Pariu cu viața”, in 2011. Astfel, „a intrat in pielea lui Andrei Anghel”, un elev șarmant de la Colegiul Național…

- Grigore Marian Dumitru prezinta planurile și proiectele de investiții aprobate in ședința de buget Primarul interimar al orașului Bragadiru, Grigore Marian Dumitru, a semnalat, de asemenea, necesitatea unor precizari referitoare la afirmațiile candidatului PMP la funcția de primar al orașului Bragadiru,…

- Florin Ristei are o relație de cateva luni bune cu mulatra Naomi Hedman, fosta concurenta la show-ul muzical X Factor, unde artistul era jurat. Cei doi s-au indragostit la prima vedere și de atunci au fost inseparabili, apropiindu-i mai multe lucruri pe care le etaleaza cu mandrie și iubire necondiționata.