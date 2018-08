Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Piersic este indurarat de moartea lui Dumitru Farcaș , cel care a fost cel mai mare taragotist pe care l-a avut Romania. Interpretul de muzica populara a murit marți, 7 august 2018, la varsta de 80 de ani. Moartea lui Dumitru Farcaș l-a marcat profund pe legendarul actor Florin Piersic.…

- Dumitru Farcas, cunoscutul interpret de muzica populara și taragotist, a murit la varsta de 80 de ani, intr=un spital din Cluj, unde era internat in urma unui infarct. Celebrul taragotist a implinit 80 de ani in luna mai, ocazie cu care a fost decorat de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National…

