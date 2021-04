Florin Piersic, confesiune cutremuratoare de Florii facute lui Dan Negru. Titanul cinematografiei romanești (85 ani) i-a marturisit popularului prezentator al Antena 1 ca se teme de moarte, ba chiar evita sa foloseasca acest cuvant. Dialogul emoționant cu Dan Negru va fi difuzat chiar de ziua sa, in Duminica Floriilor, in noua emisiune ”Legendele”, Antena 1 (orele 23.30). ”Florin de Florii e o sarbatoare si ma bucur ca Antena 1 e partener in acest proiect cu fotografii rare, povestite. Am gasit de Florii fotografii rare si povesti nespuse din viata lui Florin. Inca mai exista asa ceva!”, iși…