- In mare forma pentru naționala. Florin Nița (35 de ani, Pardubice) și Radu Dragușin (21, Genoa) au fost iar printre cei mai buni in ultima runda din prima liga ceha și Serie B italiana. Dintre cei 25 de stranieri convocați pe lista preliminara la naționala pentru „dubla" cu Andorra și Belarus din preliminariile…

- Internaționalii romani Radu Dragușin și George Pușcaș au contribuit din plin la victoria formației lor, Genoa, 4-0 pe teren propriu cu Cosenza, fiecare marcand cate un gol, in etapa a 28-a din Serie B.

- Dupa ce Edi Iordanescu a anunțat lista stranierilor naționalei mari, convocați pentru meciurile cu Andorra și Belarus, a venit randul selecționerilor de la tineret sa anunțe jucatorii din strainatate.

- Edi Iordanescu a trimis 25 de convocari preliminare pentru stranieri. Romania debuteaza la finalul lunii in calificarile Euro 2024, cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Pe lista lui Edi revine Florin Nița, transferat de curand la Pardubice, și apar 5 jucatori fara nicio selecție la prima reprezentativa:…

- Radu Dragușin și Olimpiu Moruțan, marcatori in week-end-ul trecut pentru Genoa și Pisa, au fost aleși de Liga Serie B printre cei mai buni jucatori din ultima runda a diviziei cadete. Runda a 26-a din Serie B a fost cea mai prolifica pentru cei 11 romani ce evolueaza in acest sezon in Serie B. Ei au…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central al celor de la Genoa, a fost aspru criticat de presa italiana, dupa infrangerea suferita de „Grifon” in fața celor de la Parma, scor 0-2, in runda cu numarul 23 din Serie B. Stoperul cu 3 selecții in naționala Romaniei a primit nota 4,5 din partea italienilor…

- Presa din Cehia a analizat imprumutul lui Florin Nița (35 de ani) de la Sparta Praga la Pardubice. Mutarea e vazuta ca o „adevarata bomba”, portarul roman avand cel mai mare salariu din istoria clubului. Florin Nița a semnat pana in vara cu ultima clasata din Cehia. Salariul lui, peste 330.000 de euro…

- George Pușcaș (26 de ani) a inscris in victoria celor de la Genoa cu Bari, 2-1. „Grifonii” au urcat pe 3 in Serie B, la 6 puncte sub liderul Frosinone. Luni seara, Pușcaș a inscris al doilea sau gol din acest sezon de Serie B. A punctat chiar in minutul 2 al deplasarii de la Bari și a ramas pe teren…