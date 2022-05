Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice din Statele Unite a decis vineri sa ii interzica actorului Will Smith sa participe la orice ceremonie sau eveniment pe care institutia il organizeaza, timp de zece ani, ca pedeapsa pentru palma pe care actorul i-a dat-o comediantului Chris Rock la gala Oscar…

- Gabriel Liiceanu, presedinte al Grupului Humanitas, i-a adresat premierului Nicolae Ciuca o scrisoare in care vorbeste referitor la cazul Emiliei Sercan, care a fost supusa in ultimele luni unei campanii de intimidare si discreditare, despre „soarta pe care au avut-o in anii din urma in Rusia jurnalistii…

- Actorul Will Smith și-a anunțat retragerea din Academia de Arte și Științe Cinematografice. El a facut o astfel de declarație dupa ce in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Oscar l-a palmuit pe actorul de comedie Chris Rock, care a facut o gluma nereușita despre soția sa. Despre acest lucru a…

- Alexandru Lucaci are 21 de ani și studiaza trompeta la Academia de Muzica din Cracovia. A sosit in Polonia cu o bursa Erasmus, in urma cu aproape jumatate de an, dupa ce a fost admis primul la Academia de Muzica din Cluj-Napoca. Originar din Botoșani, spune ca Polonia i-a devenit și lui, ca și refugiaților…

- Will Smith a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King Richard” la scurt timp dupa ce l-a palmuit pe actorul de comedie Chris Rock pe scena galei Academiei de film americane din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza DPA. Cu cateva secunde inainte…

- REȘIȚA – Campionatul Ligii 3 se reia, iar echipele carașene se vor duela intre ele inca din prima etapa din 2022! Partida dintre AFC Voința Lupac și CSM Reșița va avea loc sambata, 12 martie, de la ora 15:00, pe stadionul echipei pregatite de Boșco Vișatovici. CSM Reșița este lider autoritar, cu 43…

- Zilele trecute, cei de la FRF și o firma olandeza au dezbatut posibilitatea lansarii unei platforme digitale de implementare a 7.000 de exerciții in fotbalul romanesc juvenil. Printre managerii din Romania invitați la discuții s-a numarat și Gabi Raduța, șeful Academiei celor de la Rapid București.…