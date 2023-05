FLORIN LIXANDRU: „Dobândirea achizițiilor neuromotorii este un proces dinamic” Va prezentam astazi rolul kinetoterapiei in creșterea copilului de la 0 la 18 ani. De ce rolul kinetoterapeutului nu se termina dupa varsta de 1 an a copilului?! Bebeluși, preșcolari, copiii sau adolescenți. Mulți dintre ei ajung la kinetoterapeut din cauza unor afecțiuni ortopedice sau deficiențe neuromotorii. Cați dintre parinți știu, insa, ca pentru o dezvoltare armonioasa un copil ar trebui fie examinat de un specialist in kinetoterapie pe toata perioada creșterii, de la 0 la 18 ani? O prima intalnire cu kinetoterapeutul ar trebui sa aiba loc dupa primele saptamani de la naștere. In cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

