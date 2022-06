Stiri pe aceeasi tema

- Abbott Laboratories a anuntat sambata ca si-a redeschis fabrica de lapte pentru bebelusi din Sturgis, Michigan, facand un pas spre atenuarea unui deficit acut la nivel national, care i-a facut pe parinti sa isi faca provizii, transmite CNBC.

- Un tanar in varsta de 32 de ani, aflat pe motocicleta, si-a pierdut vista intr-un accident rutier produs pe DJ102, in dreptul intersectiei cu strada Alba Iulia. Potrivit IJP PRAHOVA, motociclistul ar fi pierdut controlul directiei de mers, intrand pe contrasens, unde a lovit frontal un autoturism…

- Senatorul AUR Dorinel Cosma a avut o serie de intervenții referitoare la situații Fabricii de zahar din Luduș – printre care și o interpelare catre ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, in contextul in care producatorul francez Tereos urma sa inchida unitatea de productie pe care o detine in judetul…

- Statul roman va cumpara fabrica de zahar din Luduș: Va incepe producția in parteneriat cu fermierii Statul roman va cumpara fabrica de zahar din Luduș: Va incepe producția in parteneriat cu fermierii Fabrica de zahar din Luduș, scoasa la vanzare de compania franceza Tereos, va fi cumparata de statul…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu a avut o noua intalnire oficiala cu managementul companiei Tereos Romania pentru a prezenta echipa de negociere constituita prin ordin de ministru și pentru a stabili calendarul privind preluarea fabricii de zahar de la Luduș, județul Mureș,…

- Zeci de angajați ai Uzinei Mecanice Plopeni au declanșat, miercuri dimineața, o greva spontana. Aceștia au refuzat sa mai intre la primul schimb și cer salarii mai mari. Angajații solicita majorarea salariilor și acordarea de sporuri de munca periculoasa și bonuri de masa care au fost anulate in urma…

- Trei tineri din Prahova au dat o lovitura de zile mari unei fabrici din municipiul Buzau. Aceștia au furat aproape 600 de perechi de blugi de firma, pe care compania urma sa ii trimita catre export in țarile din Europa. Prahovenii au „vizitat” fabrica in doua nopți. Prima lovitura, „de recunoaștere”,…

- O fabrica ilegala de tigarete a fost descoperita de procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si de politisti de frontiera in judetul Neamt, scrie news.ro