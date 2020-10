Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu ar face orice pentru soția lui insarcinata, și chiar asta a și facut in trafic, fara sa mai țina cont de nimic. Aceasta a incalcat regulile de circulație de dragul mamei viitorului sau copil. Cum au fost surprinși in trafic de paparazzii Spynews.ro!

- Oricine poate deveni ținta ghinioanelor! Cristian Boureanu și-a cumparat recent o noua mașina, o adevarata bijuterie pe roți care atrage atenția tuturor participanților din trafic. Dar, din pacate pentru el, asta nu l-a ajutat sa scape de problemele vechi cat lumea ale bucureștenilor. Paparazzii Spynews.ro…

- „Trafic ingreunat pe Str. Spiru Haret din municipiu Buzau, eveniment rutier, din primele date s-ar parea ca sunt implicate un auto si o motocicleta.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Foto: arhiva

- O tanara politista si-a castigat numele de „politista pitbull de pe litoral“, asa cum a fost botezata de colegii ei. Elisa activeaza in nordul litoralului si are in grija 6 comune.

- In urma unor analize efectuate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (B.A.A.R.) asupra costurilor de reparații ale pagubelor produse autovehiculelor, atat pe teritoriul Romaniei, cat și pe teritoriul altor state din Europa, s-a observat ca exista diferențe semnificative intre tarifele…

- "Apelantul a anuntat ca, atat autoturismul, cat si motocicleta au luat foc. In momentul sosirii echipajelor de interventie, ambele ardeau generalizat . A fost gasita o victima inconstienta, barbat, 45 de ani, conducatorul motocicletei. Acesta, din pacate nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind…

- Adio, mașini de lux! Codin Maticiuc a dat bolizii pe trotineta electrica, dar a uitat de regulile de circulație! Greșeala comisa de actor in plin trafic! Paparazzii Spynews.ro au surprins totul!

- Cu siguranța, daca ești proprietarul unei mașini, vei avea nevoie, la anumite perioade de timp, de serviciile unui service auto pentru diagnoza, reparații auto ori mentenanța și este evident ca iți dorești ca aceste servicii sa fie de calitate și de un profesionalism maxim. Pe langa faptul ca este…