Florin Cîţu vrea să fie coborâtă la 16 ani vârsta celor care pot vota Liderul PNL, Florin Cîțu, spune ca ar fi "un lucru bun"modificarea Constitutiei pentru ca dreptul de vot sa fie de la 16 ani.

Cîțu a fost întrebat de jurnaliști, luni, despre posibilitatea ca vârsta celor care voteaza sa fie coborâta la 16 ani."Vedem, de exemplu, în UE ca vârsta pentru cei care voteaza este coborâta la 16 ani (...). Din punctul meu de vedere, da. Eu cred ca este un lucru bun", a spus Cîtu despre posibilitatea revizuirii Constitutiei de catre actuala coalitie PNL - PSD - UDMR, potrivit Agerpres.El a susținut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

